رياضة | بعد التعاقد معه.. موعد تقديم جريزمان لوسائل الإعلام رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعاقد معه.. موعد تقديم جريزمان لوسائل الإعلام رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية كتالونية عن البرنامج الزمني لتقديم الفرنسي أنطوان جريزمان قادما من صفوف أتليتكو مدريد.

وذكرت التقارير أن اللاعب سيقوم بالتقاط الصور في متجر برشلونة غدا السبت، على أن يقوم بالفحص الطبي صباح يوم الأحد، وتقديمه لوسائل الإعلام مساء نفس اليوم.

وتعاقد برشلونة مع جريزمان لمدة 5 سنوات بعد أن قام البارسا بدفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ120 مليون يورو.