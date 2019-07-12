رياضة | اليوم ..مصر وبولندا فى ضربة البداية ببطولة العالم لشابات الكرة الطائرة بالمكسيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم ..مصر وبولندا فى ضربة البداية ببطولة العالم لشابات الكرة الطائرة بالمكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخبنا الوطنى للشابات للكرة الطائرة تحت 20 عاما اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت المكسيك ، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، ضربة البداية أمام المنتخب البولندى القوى بطل العالم ضمن مباريات المجموعة الثانية فى بطولة العالم رقم 20 التى تستضيفها المكسيك حتى يوم 21 يوليو الجارى ، وتقام اليوم أيضا 7 مباريات أخرى فى المجموعات الأربع ، حيث يلعب المنتخب المكسيكى مع نظيره الأمريكى ، وكوبا مع إيطاليا فى المجموعة الأولى ، والصين وبيرو فى المجموعة الثانية ، وروسيا وتركيا ، والأرجنتين وصربيا فى المجموعة الثالثة ، وأخيرا يلعب المنتخب اليابانى مع نظيره البرازيل ، والدومينكان مع رواندا فى المجموعة الرابعة .

قد أدى منتخبنا التدريب الأخيرة على الصالة الرئيسية التى تستضيف المباراة بنادى ليون فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر أمس الخميس ، ولمدة ساعة ونصف ، حيث اطمئن أحمد فتحى المدير الفنى لمنتخبنا على الحالة الفنية والبدنية والنفسية للاعبات ، وتعاهدن اللاعب على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والظهور بشكل مشرف أمام المنتخب البولندى بطل العالم ، وقام المدير الفنى بتحفيظ اللاعبات الخطة التى يواجه بها منافسه بطل العالم ، واستقر المدير الفنى على التشكيل الأساسى الذى يخوض به ضربة البداية اليوم ، وقام المدير الفنى بتجميع التليفونات الشخصية لجميع عناصر المنتخب بعد العودة مباشرة من التدريب ، ووضعها فى غرفة نور ياسين كابتن الفريق ، وخلدت جميع اللاعبات الى النوم فى تمام العاشرة مساء .

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حضر أحمد فتحى المدير الفنى ومحمد مدين المدير الإدارى وسليمان ابو اليزيد الصحفى المرافق للبعثة المؤتمر التحضيرى الذى عقد صباح أمس ، لمطابقة أسماء اللاعبات بجواز السفر الخاص بكل لاعبة على حده ، والإطلاع على الزى الرسمى الذى يخوض به الفريق مباريات البطولة ، ثم الحصول على بطاقات دخول الملعب ، وفى المساء حضر الثلاثى وانضم اليهم زينب السيد أخصائية العلاج الطبيعى المؤتمر الفنى الذى تعرفت فيه الأجهزة الفنية لمنتخبات المجموعتين الثانية والثالثة ، والحصول على جدول مباريات الدور الأول ، حيث يلعب منتخبنا باللون الأحمر ، فى حين يلعب المنتخب البولندى باللون الأبيض ، وفى ختام المؤتمر حرص الجميع على التقاط الصورة التذكارية .

من ناحية اخرى تعرض هشام بدراوى المدير الفنى لفطاع السيدات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة ورئيس البعثة لوعكة صحيحة شديدة ، أحضر على آثارها المدير الفنى الطبيب المقيم فى الفندق لإجراء الكشف عليه ، والذى طالب من أخصائية العلاج الطبيعى ترمومتر لقياس درجة الحرارة ، وكانت المفاجأة أنها لم يكن معها اى أجهزة على الإطلاق ، الأمر الذى جعل المدير الفنى يقوم بإستدعاء الطبية المرافقة للمنتخب الصربى للكشف على بداروى ، والتى أوصت بنقله إلى المستشفى لإجراء الفحصوصات الطبية اللازمة ، حيث أجرى رسم قلب وأشعة تليفزيونية على الصدر ، وبعد أن تناول العلاج المناسب خرج بدراوى من المستشفى ، الغريب أن الأخصائية المرافقة مع البعثة المصرية على أنها طبية ذهبت مع بدراوى إلى المستشفى ومعها المدير الفنى والمدير الإدارى والطبيب المقيم بالفندق دون أن تفعل شئ ، واكتفت بالمشاهدة فقط ، بعد أن فشلت فى منحه العلاج المناسب بعد أن شعر بالألم فى صدره وإرتفاع فى درجة الحرارة نتيجة نزلة برد ، ووجود.تجمع دموعى فى عينه اليسرى . منذ عدة أيام .

تضم بعثة المنتخب 19 فردا برئاسة هشام بدراوى المدير الفنى لقطاع الآنسات فى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، وأحمد فتحى مديرا فنيا ومحمد مدين مديرا إداريا وزينب السيد للعلاج الطبيعى، واللاعبات نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم .