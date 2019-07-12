رياضة | النصر السعودي يطير إلى البرتغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يطير إلى البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر فريق النصر السعودي صباح اليوم مطار السعودية متوجهًا إلى مدينة البرتغال إستعدادًا للمعسكر الخارجي الذي تقرر بدأه اليوم من أجل الإستعداد للموسم القادم وأيضًا تجهيزًا لمواجهات دوري أبطال آسيا.



وتوج الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الموج الأزرق فريق الهلال السعودي والذي حسم الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الفريق النصراوي.

ويستعد المدير الفني للفريق روي فيتوريا تجهيز اللاعبين من أجل الموسم القادم والمنافسات القوية المنتظرة.

وأعلن فريق النصر السعودي أمس عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية ولذلك تم تأجيل انتخابات الرئاسة بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني.