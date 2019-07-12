رياضة | عاجل.. محمد عواد يطالب الإسماعيلي بالموافقة على عرض الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد عواد يطالب الإسماعيلي بالموافقة على عرض الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي رسالة إلى مسؤولي الدراويش بعد العرض المقدم من مجلس إدارة نادي الزمالك للحصول على خدماته.

وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة "هات عرض " وكان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار وأبلغت النادي بهذا العرض ولم يقم احد بالرد عليه وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة اخري مع النادى الاسماعيلى ".

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وتابع: "حاولت التواصل مع المهندس ابراهيم ولم اتمكن من الوصول اليه ،. فتحدثت مع مدير الكرة وأبلغته رغبتى في الرحيل فرد عليا " هات عرض " والآن يوجد عرض جيد وانقطاعى عن التدريب لان الموسم الماضي لم ينتهي وطلبت اكتر من مرة اجازة وكان في نوع من التعند معي واصرار علي وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ اشهر وعدم التعامل معي باحترافية اكثر من مرة وليس كما اشاع البعض و شوه صورتي أمام الجماهير ..وخاصةً ان الفريق يمتلك حراس علي مستوي كبير وبعد التجديد للحارس محمد فوزي .. وحرصي علي الاستفادة مني مادياً للنادي صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالي ودعم الجماهير طوال رحلتي مع الفريق ولم اقبل الرحيل بدون عدم الاستفادة المادية مني للنادي خاصةً ان العرض المقدم للنادي جيد جداً وحرصاً مني علي خروج صورة النادي امام الجميع ان تكون رائعة".

واختتم: "أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة علي العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير واتمنى عودة الفريق لمكانته الطيبعية".

يذكر ان الحارس كان قد توصل لإتفاق نهائي مع مجلس الزمالك بشأن الانتقال إلى الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن طلبات الإسماعيلي المادية الكبيرة عطلت إنهاء الصفقة بشكل رسمي.