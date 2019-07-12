رياضة | أسوان يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوان يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فاكسا رسميا من إدارة أسوان، للحصول على خدمات عدد من اللاعبين خلال الموسم الجديد.

واشتمل خطاب أسوان، على رغبتهم في الحصول على كلا من فادي فريد، وهشام شعبان، ومصطفى صبحي، وبسام قاعود، للاستفادة من خدماتهم بالصيف المقبل سواء نهائيا أو على سبيل الإعارة.