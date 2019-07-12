رياضة | نجم منتخب الجزائر بديل كاريلو في الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب الجزائر بديل كاريلو في الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي الهلال السعودي التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي من أجل تعويض رحيل اللاعب البيروفي كاريلو والذي وجدت إدارة الفريق صعوبة في تجديد إعارته وكذلك رفض فريق بنفيكا البرتغالي مبلغ 13 مليون يورو من أجل الاستغناء عن لاعبه.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن من أهم العوامل التي تجعل كبير السعودية في التعاقد مع اللاعب ياسين براهيمي هو أن عقده انتهى مع فريقه بورتو البرتغالي وستكون صفقته بشكل مجاني.

الجدير بالذكر أن ياسين براهيمي صاحب التاسعة والعشرين ربيعًا والذي يجيد في مركز الجناح الأيسر وقد شارك معه في 215 مباراة، سجل خلالها 54 هدفًا، وصنع 43 آخرين، مما يجعل إدارة فريق الهلال السعودي تفكر في اتمام الصفقة.