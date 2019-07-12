رياضة | الزمالك يسعى لضم لاعب بيراميدز ومنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسعى لضم لاعب بيراميدز ومنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي الزمالك المفاوضات الرسمية مع إدارة نادي بيراميدز للحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ودخل الزمالك في مفاوضات رسمية مع بيراميدز لضم دونجا بعد الأداء المميزالذي قدمه مع فريقه في الموسم الجاري وانضمامه للمنتخب الوطني في أمم افريقيا 2019.

وجاءت مفاوضات الزمالك مع دونجا لتعويض رحيل طارق حامد لاعب الوسط والمترقب انضمامه إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في ميركاتو الصيف الجاري.