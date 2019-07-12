رياضة | الزمالك يفاوض الوداد المغربي من أجل ضم نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض الوداد المغربي من أجل ضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع إدارة الوداد المغربي للحصول على خدمات إسماعيل الحداد لاعب الفريق بداية من الموسم المقبل لتدعيم الصفوف.

وعرض مسئولو الزمالك على إدارة الوداد إجراء صفقة تبادلية بين الطرفين ينتقل بمقتضاها الحداد إلى الزمالك نظير رحيل مواطنه حميد أحداد إلى صفوف الوداد بجانب دفع مبلغ مالي.

وكان الزمالك قد قرر رحيل حميد أحداد مع نهاية الموسم الجاري وعدم الإبقاء عليه داخل الفريق بسبب حصوله على فرصته أكثر من مرة دون أن يثبت نفسه مع الفريق حتى الآن.