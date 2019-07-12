رياضة | بعد أسابيع من التكهنات.. جريزمان يرحل رسميا عن أتليتكو مدريد

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أن محامي المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، توجه صباح اليوم الجمعة، إلى مقر رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، لدفع الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقد موكله مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، والبالغ 120 مليون يورو، تمهيداً لانتقال اللاعب رسمياً لبرشلونة.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن برشلونة سيعلن ضم جريزمان رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

Advertisements

بذلك يضع جريزمان نهاية للتكهنات والشكوك التي كان تحيط بمستقبله منذ أن أعلن في 14 مايو الماضي رحيله عن أتلتيكو مدريد.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة إتمام الصفقة خلال ساعات قليلة، قبل أن يقوم بتقديم اللاعب لوسائل الإعلام في ملعب كامب نو، معقل النادي الكتالوني، ومن المتوقع أن يكون ذلك بعد غد الأحد.

وأوضحت آس أن حدث تقديم جريزمان سيكون خلف الأبواب المغلقة دون حضور الجماهير، حيث يشهد ملعب كامب نو إصلاحات استعداداً لاستضافة مباريات برشلونة في الموسم الجديد.