رياضة | رسمياً .. موعد أول ثلاث مباريات برشلونة وريال مدريد في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. موعد أول ثلاث مباريات برشلونة وريال مدريد في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الحساب الرسمي لبطولة الليجا الإسبانية، اليوم الجمعة، بالإعلان عن المواعيد الجديدة للجولات الثلاث الأولى من منافسات الليجا للموسم الجديد 2019 - 2020.

ونشر الحساب الرسمي لليجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منافسات أول جولة، ستنطلق يوم الجمعة 16 أغسطس القادم، مباراة بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة.

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وثاني ايام الجولة إقامة 4 مباريات تعد أبرزها مواجهة فالنسيا وريال سوسيداد ، بالإضافة إلى مباراة تجمع بين نادي ريال مدريد وسيلتا فيجو

وتبدأ الجولة الثانية، في يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس القادم، وأبرز مبارياتها ريال مدريد وبلد الوليد و برشلونة وريال بيتيس.

وتكون الجولة الثالثة، في يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس القادم ، وأبرز مبارياتها ريال مدريد وفياريال، وبرشلونة وأوساسونا.