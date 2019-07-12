اونلاين | مشاهدة مباراة روجر فيدرر ورافائيل نادال بث مباشر Federer vs Nadal رابط ماتش نادال وفيدرر كورة ستار beIN SPORTS

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يلتقي اللاعب الإسباني رافائيل نادال، مع منافسه السويسري روجر فيدرر اليوم الجمعة 12 يوليو في المباراة التي ستجمع بين اللاعبان في الدور النصف نهائي من بطولة ويمبلدون.

وسيكون عشاق التنس على موعد مع مباراة كبيرة بين لاعبان مميزان في تاريخ اللعبة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع تلك المباراة بين فيدرر ونادال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 9 HD.

ويتفوق الإسباني نادال على فيدرر في مواجهات اللاعبين المباشرة في تاريخ جميع البطولات، حيث فاز رافائيل في 24 مباراة، بينما انتصر فيدرر في 15 مباراة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة روجر فيدرر، ضد الإسباني رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة ويمبلدون عبر موقع الخليج 365 الرياضي.