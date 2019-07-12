شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يكشف كواليس أزمته مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر الحارس محمد عواد تدوينه عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، كشف خلالها تفاصيل أزمته مع النادي الإسماعيلي، وأسباب انقطاعه عن التدريبات.

وكتب «عواد»: «بلغت رغبتي للنادي، وهي خوض تجربة جديدة، وكان رد مدير الكرة (هات عرض)، وكان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار، وأبلغت النادي بهذا العرض، ولم يقم أحد بالرد عليّ، وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع النادي الإسماعيلي».

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وأضاف: «حاولت التواصل مع المهندس إبراهيم، ولم أتمكن من الوصول إليه، فتحدثت مع مدير الكرة، وأبلغته برغبتي في الرحيل، فرد عليّ (هات عرض)، والآن يوجد عرض جيد، وانقطاعي عن التدريب لأن الموسم الماضي لم ينتهي، وطلبت أكتر من مرة إجازة، وكان في نوع من التعنت معي، وإصرار على وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ أشهر، وعدم التعامل معي باحترافية أكثر من مرة، وليس كما أشاع البعض وشوه صورتي أمام الجماهير«>

وتابع: «الفريق يمتلك حراس على مستوى كبير، خاصة بعد التجديد للحارس محمد فوزي، ولحرصي على الاستفادة مني ماديًا للنادي صاحب الفضل عليّ بعد ربنا سبحانه وتعالى ودعم الجماهير طوال رحلتي مع الفريق، لم أقبل الرحيل بدون الاستفادة المادية مني للنادي، خاصةً أن العرض المقدم للنادي جيد جدًا، وحرصاً مني على خروج صورة النادي أمام الجميع أن تكون رائعة».

واختتم: «أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض، والسماح لي بخوض تجربة جديدة، وكل التوفيق للنادي العظيم، وكل الشكر للجماهير، وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطيبعية».