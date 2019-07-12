شكرا لقرائتكم عواد يطالب إدارة الإسماعيلي بالموافقة على بيعه حفاظا على صورتهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إدارة ناديه بالموافقة على العرض المقدم لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحفاظ على صورة مسئولي الدراويش أمام جماهير النادي.

قال عواد عبر حسابه على فيس بوك، :"بلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة "هات عرض " وكان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار و ابلغت النادي بهذا العرض ولم يقم احد بالرد عليه وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة اخري مع النادى الاسماعيلى ، حاولت التواصل مع المهندس ابراهيم ولم اتمكن من الوصول اليه".

تابع: "فتحدثت مع مدير الكرة وأبلغته رغبتى في الرحيل فرد عليا " هات عرض " والآن يوجد عرض جيد وانقطاعى عن التدريب لان الموسم الماضي لم ينتهي وطلبت اكتر من مرة اجازة وكان في نوع من التعند معي واصرار علي وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ اشهر وعدم التعامل معي باحترافية اكثر من مرة وليس كما اشاع البعض و شوه صورتي أمام الجماهير ..وخاصةً ان الفريق يمتلك حراس علي مستوي كبير وبعد التجديد للحارس محمد فوزي".

Advertisements

أكمل: "وحرصي علي الاستفادة مني مادياً للنادي صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالي ودعم الجماهير طوال رحلتي مع الفريق ولم اقبل الرحيل بدون عدم الاستفادة المادية مني للنادي خاصةً ان العرض المقدم للنادي جيد جداً وحرصاً مني علي خروج صورة النادي امام الجميع ان تكون رائعة ... اتمنى من مجلس الإدارة الموافقة علي العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير واتمنى عودة الفريق لمكانته الطيبعية

كان الزمالك قد تقدم بعرض رسمي خلال الأيام الماضية للتعاقد مع عواد إلا أن المغالاة المالية للإسماعيلي والاختلاف علي طريقة السداد حال دون إتمام الصفقة.