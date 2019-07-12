شكرا لقرائتكم إيدو موسيس يشارك في أول مران رسمي لمصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك المهاجم النيجيري إيدو موسيس، المنضم مؤخرا لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة قادما من نادي حرس الحدود في أول مران رسمي له الفريق، والذي اقيم على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي .

ووضع الجهاز الفني لفريق مصرالمقاصة برنامج بدني خاص للمهاجم النيجيري من أجل تجهيزه والوصول به سريعا الى أفضل فورمه بدنية خلال فترة الإعداد الأولي .

ومنح الجهاز الفني لمصر المقاصة، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد انطلاق فترة الإعداد الأولي مطلع الأسبوع الماضي .

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وكشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة ، بأن الفريق سوف يستأنف تدريباته بعد غد الأحد ، لمواصلة فترة الإعداد بالملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، والتي تستمر لنهاية الشهر الجاري والدخول بعدها في معسكر مغلق بالإسكندرية ، يتخلله مباريات ودية متدرجة المستوى .

وأوضح وليد هويدي ،ان الأوغندي خالد اوتشو ، سينتظم في تدريبات الفريق الأسبوع المقبل ، بمجرد عودته من الإجازة التي حصل عليها في بلاده عقب مشاركته ببطولة الأمم الأفريقية 2019 وذلك لانهاء بعض المتعلقات الشخصية الخاصة به.