شكرا لقرائتكم أحمد ساري: لن يتم التعاقد مع أي لاعب جديد إلا بعد روئيته في الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ساري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الحالي الفني لنادي دمنهور، أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الأعداد والانتقالات الصيفية الحالية إلا بموافقته الشخصية ومن خلال رؤية اللاعب بالمستطيل الأخضر للحكم جيدا عليه.

وكشف ساري ، عن أن لديه قائمة طلبات لتدعيم صفوف الفريق الدمنهوري تم تقديمها لمجلس الأدارة وذلك من أجل التعاقد مع صفقات مميزة ترضي طموحات الجماهير البحراوية في مشوار المنافسة بقوة علي الصعود ألي دوري الأضواء،والشهرة

Advertisements

وأضاف ساري أنه ليس لديه أي مانع اطلاقا في تصعيد عدد من اللاعبين الشباب بقطاع النشائين في حالة وحدة فقط هي أن يكونوا مميزين وقادرين علي أثبات وجودهم في تدريبات الفريق الأول وأقناع جميع أفراد الجهاز الفني بالمستوي الفني والبدني لهم ولن يتم ضم أي لاعب لايستحق التواجد والتصعيد مع الفريق الأول بالنادي

وأخيرا طلب ساري من مجلس إدارة دمنهور ضرورة البحث عن عن توفير موارد مالية خاصة للفريق الأول أذا كان هناك هدف ونية للصعود حتي لا تحدث ازمات مع بدء الموسم تقف وتعرقل مسيرة الفريق البحراوي في مشوار البحث عن الصعود ألي الدوري الممتاز متمنيا أن تكون هذه الأموار في ذهن مسئولي نادي مبكرا وقبل بدء منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد