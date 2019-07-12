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أحمد ساري: لن يتم التعاقد مع أي لاعب جديد إلا بعد روئيته في الملعب...

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جدة - عمرو شويل أكد أحمد ساري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الحالي الفني لنادي دمنهور، أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب خلال فترة  الأعداد والانتقالات الصيفية الحالية إلا بموافقته الشخصية ومن خلال رؤية اللاعب بالمستطيل الأخضر للحكم  جيدا عليه.

 

وكشف ساري ، عن أن لديه قائمة طلبات لتدعيم صفوف الفريق الدمنهوري تم تقديمها  لمجلس الأدارة وذلك  من أجل التعاقد مع صفقات مميزة  ترضي طموحات الجماهير البحراوية في مشوار المنافسة بقوة علي الصعود ألي دوري الأضواء،والشهرة

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وأضاف ساري أنه  ليس لديه أي مانع اطلاقا في تصعيد عدد من اللاعبين الشباب بقطاع النشائين في حالة وحدة فقط هي أن يكونوا مميزين وقادرين علي أثبات وجودهم في تدريبات الفريق الأول وأقناع جميع أفراد الجهاز الفني  بالمستوي الفني والبدني لهم ولن  يتم ضم أي لاعب لايستحق التواجد والتصعيد مع الفريق  الأول بالنادي

 

وأخيرا طلب ساري من مجلس إدارة دمنهور ضرورة  البحث عن  عن توفير موارد مالية خاصة للفريق  الأول أذا كان هناك هدف ونية للصعود حتي لا تحدث ازمات  مع بدء الموسم  تقف وتعرقل مسيرة الفريق البحراوي في مشوار البحث عن الصعود ألي الدوري الممتاز  متمنيا أن تكون هذه الأموار  في ذهن مسئولي نادي مبكرا وقبل بدء منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد

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