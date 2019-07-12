شكرا لقرائتكم بيراميدز يفاوض الزمالك لضم إبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع نظرائهم بالزمالك، من أجل ضم إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى إطار خطة بيراميدز لتدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد والمشاركة في البطولة الأفريقية.

وجاءت مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم إبراهيم حسن، وفقًا لرغبة الفرنسى سيبستيان ديسابر المدير الفني، الذى شدد على ضرورة ضم إبراهيم حسن، الذى قدم موسما استثنائيا مع الأبيض، فى الكأس الكونفدرالية، حتى لقب بقاهر المغاربة، فى المواجهتين اللتين خاضهما الزمالك أمام فرق المغرب، خاصة وأنه على دراية كاملة بإمكانيات ومميزات اللاعب منذ أن كان فى الإسماعيلي.

كان إبراهيم حسن تسبب فى أزمة كبيرة بين ناديي النجوم والإسماعيلى على خلفية صفقة انتقاله للزمالك لعدم حصول الطرف الأول على نصيبه من انتقال اللاعب للقلعة البيضاء، وفقاً لعقده القديم حينما كان يلعب بين صفوفه.

Advertisements

وتتمسك إدارة نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة، بتفعيل العقد المبرم بينه وبين الإسماعيلى بالحصول على 500 ألف دولار من الدراويش، قيمة شرط جزائي موجود فى العقد بعد بيع اللاعب للزمالك دون العودة للنجوم، أو الحصول على نصف قيمة انتقال اللاعب من الإسماعيلى للزمالك.

وتلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخرا خطابا من قبل المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتحديد يوم 28 أغسطس المقبل موعداً لجلسة إستماع للنادى الإسماعيلى بشأن أزمته مع نادى النجوم والخاصة بإبراهيم حسن.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع إبراهيم حسن، قبل بداية الموسم المنقضي، وهو ما رفضه مسئولو النجوم برئاسة محمد الطويلة، الذي أكد عدم أحقية الإسماعيلي فى البيع إلا بعد الحصول على موافقة من ناديه.