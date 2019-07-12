جنش يعود للقاهرة بعد إجراء جراحة وتر أكيلس فى ألمانيا...

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جدة - عمرو شويل عاد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، إلى القاهرة، خلال الساعات الماضية، بعد إجراءه لجراحة وتر أكيلس فى ألمانيا، حيث تقرر غيابه عن فريقه لمدة 6 أشهر.
وكان جنش قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس، أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى على استاد الكلية الحربية قبل مواجهة أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة بالهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ 16 للبطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.
يذكر أن جنش وصل إلى ألمانيا الثلاثاء قبل الماضى، فور حصوله على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا التى تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل حيث أجرى الحارس جراحة ناجحة فى ألمانيا تمهيدًا لخوض برنامجًا تأهيليا فى الفترة المقبلة.
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