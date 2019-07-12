شكرا لقرائتكم ركلات الترجيح تقود الجزائر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهلت الجزائر إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد الفوز 4-3 بركلات الترجيح على ساحل العاج بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 في استاد السويس الجديد يوم الخميس.

وأهدر البديل ويلفريد بوني الركلة الثالثة لساحل العاج عندما سدد في يد رايس مبولحي حارس الجزائر بينما أهدر القائد جيفري سيري دي الركلة الأخيرة وسددها في القائم الأيمن.

وتقدمت الجزائر في الدقيقة 20 عبر سفيان فيغولي بينما انتظرت ساحل العاج حتى الدقيقة 62 لتدرك التعادل عبر جوناثان كوجا وهو أول هدف يسكن مرمى الجزائر خلال خمس مباريات في البطولة.

وستلتقي الجزائر مع نيجيريا في قبل النهائي يوم الأحد المقبل بينما ستنتظر السنغال الفائز من اخر مباريات دور الثمانية بين تونس ومدغشقر التي ستقام في وقت لاحق يوم الخميس.