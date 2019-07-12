بعد تهديده بالقتل.. ساديو ماني يخطف قلوب المصريين بلفتة إنسانية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خطف النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، قلوب جماهير كرة القدم المصرية، بلفتة إنسانية خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب بنين.
عدسات الكاميرا كانت قد التقطت صورا لساديو ماني، وهو يقدم على لفتة إنسانية رائعة، قبيل انطلاق مباراة السنغال والبنين، التي أقيمت على أرضية ملعب “الدفاع الجوي” في القاهرة، وانتهت بفوز “أسود التيرانجا” بهدف نظيف.
اللاعب الدولي السنغالي كان قد ظهر قبل انطلاق المباراة، وهو يربط “خيط” حذاء أحد الأطفال المتطوعين في البطولة، في لفتة رائعة، نالت إعجاب الجماهير المصرية.
ساديو ماني كان قد تلقى تهديدات بالقتل من ساحر بنيني عشية لقاء السنغال وبنين في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وظهر هادئا أثناء دخوله إلى ملعب المباراة، بل وخطف الأضواء.
لاعب السنغال يبدو أنه أراد أن يؤكد من خلال هذه اللقطة وأدائه في المباراة، أنه لم يتأثر ولم يعر أي اهتمام لتهديدات الساحر البنيني، الذي توعد بإصابته بأزمة قلبية في حال مشاركته في مباراة السنغال وبنين.
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