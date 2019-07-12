زوجة أرتورو فيدال تستمتع بسحر مدينة أسوان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقضي ماريا تريزا ماتوس، زوجة النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، وقتها ترفيهيا تزور خلاله مدينة أسوان بمصر برفقة شقيقها فيليبي وابنها الأكبر مونيتو فيدال.

زوجة اللاعب ظهرت من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال استمتاعها بعدة أماكن في المعابد وعلى ضفاف النيل في مدينة أسوان الساحرة.

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برنامج ماريا تضمن زيارة المعالم الأثرية والمناطق السياحية ومنها معبدي فيلة وأبو سمبل، وأيضا متحف النوبة، وقرية غرب سهيل، كما قامت ماريا برحلة نيلية.

زوجة لاعب منتخب تشيلي، أبدت سعادتها الغامرة بزيارة مدينة أسوان، ملتقطة بعض الصور التذكارية بصحبة ابنها.. وذلك بعدما أعلنت عبر “إنستجرام” أنها اختارت مصر وتحديدا محافظة أسوان، لقضاء أجازتها الصيفية.

يشار إلى ان النجم الأغسباني سيرجيو راموس، كان قد زار مصر خلال الأايام القليلة الماضية، وقضى وقتا ممتعا برفقة أسرته في مدينة الغردقة، وأيضا حضر كيلور نافاس وكريستيانو رونالدو ومؤخرا عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني.