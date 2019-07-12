شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: أسعى لأكون أكثر لاعبي العالم إحرازًا للبطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم تحديدًا يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت،في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة هذا الموسم، والإدراك التام لأهمية التتويج بالبطولة بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفريق، وصولا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى الجماهير.

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وأوضح «عاشور»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك بدأ قبل السفر لخوض معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا من خلال الإعداد البدني القوي الذي خاضه الفريق في القاهرة واختتمه بلقاء ودي أمام «المتحدة»، ويستكمل حاليًا في إسبانيا بمواجهة فريقي سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي، وهو ما يؤكد على الاستعداد القوي للفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري والتي تحتاج إلى تجهيز بدني وخططي ومعنوي، مشيرا إلى أن كل فرد في الفريق يؤدي المطلوب منه من خلال التركيز والالتزام، خاصة أن الجميع على دراية تامة بأهمية المرحلة الصعبة الحالية بعد فترة التوقف الطويلة.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون حاليا على الاستعداد لمباراة المقاولون العرب التي تمثل أهمية كبيرة، على ان يتم بعدها التحضير لمباراة الزمالك الختامية للدوري، وهو ما يتم التأكيد عليه في جميع جلسات اللاعبين لأخذ الأمور خطوة خطوة وصولا للهدف الذي يسعى إليه الجميع بالتتويج بالدرع .

وألمح عاشور إلى أن طموحه ليس له حدود، ويسعى لأن يكون أكثر لاعبي العالم فوزا بالبطولات بعد حصوله على 34 بطولة، ولم يعد يفصله عن اللقب سوى عدد محدود من البطولات، مشيرًا إلى أنه طالما يتواجد في الملعب فلن يقصر في السعي نحو تحقيق الألقاب من أجل النادي وجماهيره، التي يطالبها بالاستمرار في مؤازرة الفريق الذي يقف على قلب رجل واحد من اجل تحقيق طموحاتهم.