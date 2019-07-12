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مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق بيتر كراوتش يعلن اعتزاله اللعب

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الألمانية د.ب.أ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن بيتر كراوتش، البالغ من العمر 38 عامًا، المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة اعتزاله اللعب.

ويعد كراوتش من أبرز لاعبي كرة القدم في جيله وقد لعب ضمن صفوف 11 ناديا خلال مسيرة احترافية استمرت 21 عاما، منها أندية وأستون فيلا وستوك سيتي وبيرنلي.

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وشارك كراوتش في 42 مباراة دولية ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي، سجل خلالها 22 هدفا.

وقال كراوتش عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي «تويتر» :«إذا أخبرتموني وأنا في السابعة عشر من عمري، بأنني سأشارك في بطولات كأس العالم وأصل إلى نهائي وأفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وأسجل 100 هدف في الممتاز، كنت سأتفاداكم بأي شكل».

وأضاف «إنه بالتأكيد حلم تحلو إلى حقيقة. لعبتنا الرائعة منحتني كل شيء. إنني ممتن للغاية لكل من ساعدني على الوصول لتلك المرحلة والبقاء بها لفترة طويلة».

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