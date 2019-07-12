شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق بيتر كراوتش يعلن اعتزاله اللعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن بيتر كراوتش، البالغ من العمر 38 عامًا، المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة اعتزاله اللعب.

ويعد كراوتش من أبرز لاعبي كرة القدم في جيله وقد لعب ضمن صفوف 11 ناديا خلال مسيرة احترافية استمرت 21 عاما، منها أندية ليفربول وأستون فيلا وستوك سيتي وبيرنلي.

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وشارك كراوتش في 42 مباراة دولية ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي، سجل خلالها 22 هدفا.

وقال كراوتش عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي «تويتر» :«إذا أخبرتموني وأنا في السابعة عشر من عمري، بأنني سأشارك في بطولات كأس العالم وأصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وأفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وأسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، كنت سأتفاداكم بأي شكل».

وأضاف «إنه بالتأكيد حلم تحلو إلى حقيقة. لعبتنا الرائعة منحتني كل شيء. إنني ممتن للغاية لكل من ساعدني على الوصول لتلك المرحلة والبقاء بها لفترة طويلة».