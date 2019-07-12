شكرا لقرائتكم كهربا يطير إلى تركيا .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا زالت أزمة كهربا مع مسئولى الزمالك قائمة، ويمتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعياً لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

وتوجه صباح اليوم، محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، إلى تركيا تمهيدًا للتوقيع لأحد الأندية بالدورى التركى.

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وغادر كهربا صباح اليوم مطار القاهرة الدولى، متوجهًا إلى لبنان "ترانزيت" ثم التوجه بعد ذلك إلى تركيا لبحث العرض الذى تلقاه مؤخرًا ومن ثم التوقيع رسميًا.

ويطالب كهربا بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة.