شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا مع ثلاثى الأهلى فى جولة بأسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بأحمد فتحي و حسين السيد و هشام محمد لاعبي القلعة الحمراء، ويبدو أن رباعي القلعة الحمراء كان يستعد للخروج في جولة حرة على هامش معسكر الفريق.
كان الجهاز الفنى للأهلي قد سمح للاعبين بجولة حرة فى مدينة فالنسيا الإسبانية اليوم، الجمعة، على هامش معسكر الإعداد الخارجى المقام فى إليكانتى استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدورى.
كان الأهلي قد تعادل أمس الخميس مع نظيره نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق ثانى مباريات الفريق بمعسكر إسبانيا فيما سبق وفاز الأهلي على فريق سوكر سمارت الإسبانى بتسعة أهداف نظيفة.
5e622f6b-fe5f-4cd3-bdc2-ea5ed342b6a0
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا مع ثلاثى الأهلى فى جولة بأسبانيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.