شكرا لقرائتكم "المعلم هيفضل طول عمره معلم".. صالح جمعة يهزم الشيخ فى البلاى ستيشن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي بنشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، تكشف الكثر استحواذا في مباراة للبلايستيشن مع زميله أحمد الشيخ خلال معسكر الفريق الأحمر في إسبانيا.

وتعادل الأهلي مع فريق نيور بورت كاونتي الانجليزي في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على هامش معسكر القلعة الحمراء المقام حالياً في أسبانيا.

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وضم مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.