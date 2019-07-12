شكرا لقرائتكم "فسحة" للاعبى الأهلى فى فالنسيا على هامش معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح الجهاز الفني للأهلي للاعبين بالقيام بجولة حرة في مدينة فالنسيا الإسبانية اليوم الجمعة على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدية اليكانتي استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري.

وتقرر السماح للاعبين بجولة لعدة ساعات في مدينة فالنسيا ضمن برنامج المعسكر الذي شهد إقامة عدد من المباريات الودية.

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وكان الأهلي قد تعادل أمس الخميس مع نظيره نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق ثاني مباريات الفريق بمعسكر إسبانيا فيما سبق أن فاز الاهلي على فريق سوكر سمارت الاسباني بتسعة أهداف نظيفة.

ويباشر الأهلى خلال الفترة الحالية تدريباته فى ملعب «لافينكا» الذى يستضيف تدريبات الفريق فى معسكره الحالى بمدينة «اليكانتي» الإسبانية، والذى يستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري، استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في مصر ، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد