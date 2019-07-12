شكرا لقرائتكم علامات استفهام حول اقتراب الصلح بين كهربا مع إدارة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثارت تغريدة لمحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك عبر تويتر، علامات استفهام حول اقترابه من الصلح مع إدارة الزمالك والعودة للمران .
وكتب كهربا تعليقاً على تغريدات بعض الصفحات الزملكاوية : "أنا مش محتاج اعرفها بعدين انا عرفها من اول يوم ليا فى النادى انتم من عملتوا اسمى مهما اتكلم مش هقدار اديكم حققكم نادى الزمالك ملك للجماهير فقط"
ولا تزال أزمة كهربا مع مسئولى الزمالك قائمة، ويمتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعياً لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.
ويطالب كهربا بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة.
وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن أزمة كهربا سيتم حسمها بشكل نهائى خلال الفترة الجارية حيث يحاول وسطاء بين الطرفان تقريب وجهات النظر حتى يعود اللاعب للانتظام مع ناديه خلال الفترة المقبلة.
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