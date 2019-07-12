إنتر ميلان يدخل في مفاوضات رسمية لضم لوكاكو من مانشستر يونايتد

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دخل إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات مهاجم الأخير البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بحسب ما أعلن المدير الرياضي للأول بييرو اوسيليو الجمعة.

وقال اوسيليو بعد اجتماعه بمسؤولي يونايتد في مكاتب النادي الانكليزي الشمالي في لندن "انها مقاربة رسمية بين ناديين مهمين. سنرى ما سيحصل. جميع اللاعبين الذين نرصدهم هم اهداف اتفقنا عليهم مع المدرب أنطونيو كونتي. نريد تلبية طلباته مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير المادية".

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ولا يبدو عرض انتر ميلان الأولي يلبي المطلوب لانه يريد استعارة اللاعب على مدى موسمين مقابل 9 ملايين يورو مع ضرورة شرائه في نهاية هذه الفترة.

وبحسب تقارير صحافية، يصر مانشستر يونايتد على الحصول نقدا على 75 مليون جنيه استرليني (حوالي 82 مليون يورو) وهو المبلغ الذي دفعه عندما ضم المهاجم البلجيكي من ايفرتون عام 2016.

وخاض لوكاكو 96 مباراة في صفوف الشياطين الحمر وسجل 42 هدفا، لكن مدرب الفريق النروجي أولي غونار سولسكاير الذي حل بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو منتصف الموسم المنصرم، فضل عليه ماركوس راشفورد في مركز رأس الحربة.