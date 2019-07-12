صورة .. تصعيد جديد من "كهربا" ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

سافر محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك صباح اليوم ، الجمعة، متجهاً إلى تركيا لبحث الإنتقال إلي نادي تركي فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نجم الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة له من داخل الطائرة.

وقال مصدر مُقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" لمصراوي إن أحد الأندية في الدوري التركي مُهتمة بالفوز بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعاني كهربا في الوقت الحالي من أزمة مع نادي الزمالك، حيث أنه غاب عن تدريبات الفريق في إطار التحضير لاستكمال الموسم الجاري والتحضير للموسم الجديد.

Advertisements

وانقطع اللاعب عن التدريبات بداعي أن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.

وأكمل المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن أحد الأندية في الدوري التركي - دون أن يذكر الاسم - مهتم بضم اللاعب وأن الأيام المقبلة قد تشهد حسم الأمور.

يُذكر أن كهربا خاض 27 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري خلال الموسم الجاري (2018-2019)، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 11 آخرين.