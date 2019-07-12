توفي أثناء تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار.. جنازة رسمية لعميد شرطة في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام صالح:

أكد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، تنظيم جنازة رسمية بعد صلاة الجمعة اليوم، لعميد شرطة سامح فؤاد الذي وافته المنية خلال أداء عمله أمس الخميس داخل ستاد السويس الرياضي.

وأعلن محافظ السويس، في بيان له، أن الفقيد الراحل كان يحظى باحترام الجميع ومخلصًا لعمله.

الجدير بالذكر أن العميد سامح فؤاد توفي أمس الخميس خلال أدائه عمله في تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار ضمن بطولة الأمم الأفريقية.

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