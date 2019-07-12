الأهلي يعدد مكاسب معسكر إسبانيا ويكشف موعد عودة الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على كافة الأصعدة.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي صباح الجمعة عن سيد عبدالحفيظ قوله: "الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة أليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين لمعدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى".

وأضاف: "مباراة نيو بورت كاونتي الإنجليزي التي خضناها أمس الخميس في ثاني الوديات كانت تجربة مميزة للغاية، بعدما منح الجهاز الفني فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين، إلى جانب منح عدد آخر راحة لتوزيع الأحمال البدنية بالشكل الذي يرغب الجهاز الفني في الوصول إليه".

وأتم عبدالحفيظ قائلا: "الانضباط والالتزام هما شعار المعسكر، وهذا يخدم الهدف المطلوب في المرحلة الحالية قبل استئناف المباراتين المتبقيتين في بطولة الدوري لحسم الدرع".

من جانبه، أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق، أن المباريات الودية التي يخوضها الفريق تحقق الهدف المطلوب منها بشكل كبير، وأن مباراة نيو بورت كاونتي كانت مفيدة وإيجابية للغاية.

Advertisements

وأكمل: "المباراة كانت فرصة مناسبة لتجربة العديد من الأمور الفنية والخططية، وتجهيز كل اللاعبين للفترة المقبلة والمباريات المتبقية في بطولة الدوري، وجاءت أمام فريق منظم وقوي من النواحي البدنية بشكل كبير، وهو ما يعد استكمالا للتصاعد في المستوى بعد خوض ودية سوكر سمارت الأولى خلال معسكر الإعداد".

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني اطمأن على حالة اللاعبين، وقام بتجربة باسم علي في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى المكاسب الذي تحققت بعودة محمد نجيب ومشاركته بشكل مميز بعد فترة طويلة من الغياب، وكذلك الدفع بالعناصر التي كانت بعيدة عن المباريات قبل توقف الدوري، وهو ما يحقق مكاسب فنية مميزة ستنعكس بشكل عملي على الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن انتظام الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن في المعسكر بداية من غد السبت سيساهم في تحقيق المزيد من المكاسب الفنية، والوصول إلى المستوى المطلوب من الانسجام بعد فترة التوقف الطويلة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للجميع في الوقت الراهن يتركز في ضرورة الفوز بالبطولة المحلية وحسم الدرع.

كما ينتظم جيرالدو في التدريبات الجماعية غدا السبت بعدما أنهى تدريبات التأهيل البدني التي خضع لها لمدة 48 ساعة عقب انضمامه للمعسكر.

وأشاد يوسف في ختام تصريحاته بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون خلال التدريبات والمباريات الودية، إلى جانب حالة التركيز الشديدة في ظل إدراك الجميع لأهمية المرحلة المقبلة وضرورة الوصول إلى أفضل مستوى قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك الحاسمتين ببطولة الدوري، والتي من المقرر إقامتهما بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية يوم 19 يوليو الجاري.