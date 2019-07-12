برشلونة يضم موهبة يابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي كاشيما أنتلرز الياباني اليوم الجمعة أنه توصل لاتفاق مع نظيره برشلونة الإسباني على انتقال المهاجم الصاعد "هيروكي آبي" إلى الفريق الكتالوني.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إن صاحب الـ20 عامًا سيخضع لفحوصات طبية مع الفريق الكتالوني بالساعات المقبلة قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

هيروكي آبي اختير كأفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2018، وخاض أول مباراة دولية له على صعيد الكبار في النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا أمام تشيلي.

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وشارك آبي، المولود في طوكيو يوم 28 يناير 1999، مع اليابان في المباريات الثلاث التي خاضها بدور المجموعات، قبل أن يودع الفريق البطولة من الدور الأول.

ونقل الموقع الرسمي لكاشيما عن آبي قوله: "كان قرار الرحيل صعبا لأنه في منتصف الموسم، لكني أريد الإقدام على هذا التحدي الجديد مع برشلونة".

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن تقارير صحفية ذكرت أن برشلونة سيدفع نحو مليوني يورو من أجل اقتناص خدمات اللاعب.

يذكر أن آبي ينشط في مركز خط الوسط، وخاض مع كاشيما أنتلرز -الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الياباني- 14 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف.