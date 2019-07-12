فرجاني ساسي يرفض الحصول على "لقب" صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

رفض التونسي فرجاني ساسي وصفه بـ " فخر العرب " عقب قيادته لتونس إلي دور النصف نهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفاز نسور قرطاج بثلاثية نظيفة، ليعبر المنتخب التونسي لمواجهة السنغال بقبل النهائي.

ورد فرجاني على سؤال أنه بات فخر العرب في البطولة: "لا لست أنا فخر العرب، محمد صلاح هو فخر العرب".

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وعبر لاعب وسط المنتخب التونسي، عن سعادته بالفوز الكبير على مدغشقر، والتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقدم ساسي، في تصريحات لمراسل الخليج 365 عقب المباراة، الشكر للجماهير المصري التي ساندت المنتخب التونسي بكأس الامم، مشيرًا إلى أنه ينتظر دعمهم بنصف النهائي.

كما عبر ساسي عن سعادته بالهدف الأول الذي سجله بالمباراة، ولكن استدرك: "أهم شيء هو الفوز بالمباراة والانتصار".