اعتقال 30 شخصاً في فرنسا أثناء الاحتفالات بتأهل الجزائر

اعتقل نحو 30 شخصاً في أعمال شغب بباريس ومدن فرنسية أخرى، أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.
ذكرت إذاعة فرانس إنفو، نقلاً عن مصار من الشرطة، أن آلاف الأشخاص احتشدوا في محيط قوس النصر في باريس، عقب انتصار المنتخب الجزائري على كوت ديفوار بركلات الترجيح (5-4) في ربع نهائي كأس الأمم.
وقامت بعض المجموعات بمهاجمة ونهب متاجر لبيع الدراجات النارية في أحد الشوارع المؤدية لقوس النصر، كما قامت بتحطيم واجهات محلات أخرى.
ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأشخاص قاموا بقذف القوات بأغراض مختلفة.
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