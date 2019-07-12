برشلونة يسعى لضم لاوتارو مارتينيز

أكد وكيل مهاجم فريق إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، كارلوس ألبرتو ياكي، أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب فريق برشلونة باللاعب صاحب (21 عاماً)، والذي خاض بطولة كوبا أمريكا 2019 الأخيرة مع الأرجنتين.

قال ياكي لإذاعة راديو ريفادافيا الأرجنتينية: “بالنسبة لنا لم يتواصل معنا أي شخص، ولكننا نعلم بأن هناك شائعة قوية ولكنها صحيحة من جانب برشلونة، كان هناك اهتمام كبير ولكن لا يمكنني قول أي شيء حتى لا أخلق توقعات ليست مؤكدة أو صحيحة، ولكن هناك اهتمام مؤكد من جانب برشلونة”.

وأوضح وكيل أعمال مارتينيز أن خلال بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل كان هناك تواصل “هائل” بين المهاجم الشاب والنجم ليونيل ميسي.

وأضاف ياكي أن مارتينيز تخطى كل التوقعات في هذه البطولة، لأنه شعر بأنه “مدلل ومحبوب”، وتم تقديره بشكل جيد.

ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدفين خلال 4 مباريات، وكان أحد أبرز لاعبي “الألبيسيليستي” في البطولة التي أنهوها في المركز الثالث.