كاشيما يؤكد انتقال هيروكي آبي إلى هذا النادي

أكد نادي كاشيما إنتلرز الياباني، أنه وافق على انتقال المهاجم هيروكي آبي (20 عاماً) إلى برشلونة.
أكد النادي في بيان أنه توصل لـ”اتفاق أساسي” مع النادي الكاتالوني، وأن العقد النهائي سيوقع بعد اجتياز الكشف الطبي.
وانضم آبي إلى كاشيما في 2017، وفاز في موسم 2018 بجائزة أفضل لاعب شاب.
ويلعب آبي في كاشيما كمهاجم، ولكنه يلعب في خط الوسط مع المنتخب.
ووصف آبي خروجه من كاشيما بـ”القرار الصعب”، نظراً لأنه يأتي في منتصف الموسم باليابان.
وقال: “لدي رغبة في خوض تحديات جديدة في برشلونة”.
وخاض آبي أول مباراة له مع المنتخب الياباني في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن برشلونة عرض دفع الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب مع كاشيما.
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