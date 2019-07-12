قال محمود جابر المدير الفني للدراويش ان النادي الاسماعيلي نادي كبير ولا أحد يقدر يلوي ذراعه ونصيحة لمحمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المتغيب عن تدريب الفريق منذفترة طويلة، مشيرة إلى أنه عليه التوقف عن الاستماع إلى "كلام الناس"، الذي سوف يضيع مستقبله بهذه الطريقة.
وأشار جابر إلى أن غياب عواد عن تدريبات ليس حلًا للرحيل عن النادي وهناك طرق شرعيه أخرى.
وأكمل جابر إلى أن الفريق يحتاج إلى 7 صفقات سوبر مع اللاعبين الناشئين بالنادي، الذي أكد سيكون لهم مستقبل كبير مع الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود جابر: لا أحد يستطيع لوي ذراعنا..ونحتاج 7 صفقات سوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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