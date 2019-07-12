محمود جابر: لا أحد يستطيع لوي ذراعنا..ونحتاج 7 صفقات سوبر

قال محمود جابر المدير الفني للدراويش ان النادي الاسماعيلي نادي كبير ولا أحد يقدر يلوي ذراعه ونصيحة لمحمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المتغيب عن تدريب الفريق منذ

فترة طويلة، مشيرة إلى أنه عليه التوقف عن الاستماع إلى "كلام الناس"، الذي سوف يضيع مستقبله بهذه الطريقة.

وأشار جابر إلى أن غياب عواد عن تدريبات ليس حلًا للرحيل عن النادي وهناك طرق شرعيه أخرى.

وأكمل جابر إلى أن الفريق يحتاج إلى 7 صفقات سوبر مع اللاعبين الناشئين بالنادي، الذي أكد سيكون لهم مستقبل كبير مع الفريق.