صبري المنياوي: عودة محمود متولي لا تعني إعفاءه من العقاب

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، عودة محمود متولي مدافع الفريق للانتظام في تدريبات، أمس الخميس، وأنهجاء إلى مقر النادي. وأكد أنه كان يقضي فترة تأهيل من إصابته في
أحد المراكز بالقاهرة التي لحقت به آخر الموسم، وذلك لا يعني إعفاءه من لائحة العقاب سوف نطبقها عليه لأنه لم يخبر أو يستأذن أحدًا بالنادي للغياب.
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