صبري المنياوي: عودة محمود متولي لا تعني إعفاءه من العقاب

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، عودة محمود متولي مدافع الفريق للانتظام في تدريبات، أمس الخميس، وأنه

جاء إلى مقر النادي. وأكد أنه كان يقضي فترة تأهيل من إصابته فيأحد المراكز بالقاهرة التي لحقت به آخر الموسم، وذلك لا يعني إعفاءه من لائحة العقاب سوف نطبقها عليه لأنه لم يخبر أو يستأذن أحدًا بالنادي للغياب.



