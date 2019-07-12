سيد عبدالحفيظ يؤكد أهمية معسكر إسبانيا

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن، ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على الأصعدة كافة.
أوضح، أن الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينةاليكانتي، سواء على الصعيد البدني، بوصول اللاعبين لمعدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى.
وأضاف، أن مباراة نيو بورت كاونتي، التي خاصها الأهلي أمس الخميس، في ثاني لقاءاته الودية، كانت تجربة
وشدد عبدالحفيظ على أن الانضباط والالتزام هما شعار المعسكر، وهذا يخدم الهدف المطلوب في المرحلة الحالية قبل استئناف المباراتين المتبقيتين في بطولة الدوري لحسم الدرع.
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