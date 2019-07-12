جيرالدو ينتظم في التدريبات الجماعية

ينتظم الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق غدا السبت على ملعب لافينكا ضمن برنامج الإعداد بالمعسكرالخارجي.
وكان جيرالدو قد أنهى تدريبات التأهيل البدني التي خضع لها لمدة 48 ساعة عقب انضمامه
يذكر أن الجهاز الفني كان قد منح اللاعب راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.
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