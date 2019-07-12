جولة حرة للاعبي الأهلي

سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاعبين بالقيام بجولة حرة في مدينة اليكانتي الإسبانية اليوم الجمعة على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة اليكانتي استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري. في مدينة اليكانتي استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري. وتقرر السماح للاعبين بجولة لعدة ساعات في مدينة اليكانتي ، ضمن برنامج المعسكر الذي شهد إقامة عدد من المباريات الودية. وكان الأهلي قد تعادل أمس الخميس مع نظيره نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق ثاني مباريات الفريق بمعسكر إسبانيا.

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