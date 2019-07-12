برشلونة يقترب من حسم صفقة جريزمان

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، خلال الساعات القادمة، ليكون لاعبًا ضمن صفوف البرسا.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة، حسم صفقة جريزمان، وسيكون لاعبًا ضمن صفوف الفريق الكتالوني، بعد دفع

قيمة الشرط الجزائي، والذي يقدر بـ120 مليون يورو، وسيوقع النجم الفرنسي عقدًا يمتد لخمس سنوات.

وكان جريزمان أعلن في وقت سابق عن رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق، بعد

قضائه لخمس سنوات يدافع عن ألوان الروخي بلانكوس.

وكان نجم أتلتيكو مدريد أكد رغبته في الصيف الماضي، بالبقاء ضمن صفوف الفريق بعدما كان قريبًا للغاية من الانضمام لبرشلونة، مؤكدًا اختياره البقاء مع الفريق.

وأكد مسئولو برشلونة أن جريزمان ضمن خطط النادي، وأن النادي يستهدف ضم اللاعب، ودفع قيمة الشرط الجزائي.