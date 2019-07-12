أسطورة برشلونة: جريزمان لاعب رائع

أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة السابق، أن أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، لاعب رائع ويُحدث الفارق.

وأضاف تشافي، في تصريحات صحفية: "جريزمان لاعب رائع ونجم عالمي

يملك جودة عالية، لقد رأينا الفرق الذي أحدثه مع فريقه أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، إنه لاعب غيرعادي".

واقترب جريزمان من الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة، حيث أعلن النجم الفرنسي رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

ويحاول البرسا إنهاء صفقته بشكل سريع، ودفع الشرط الجزائي الخاص به، الذي يقدر بـ١٢٠ مليون يورو.