رياضة | الأهلي يستغنى عن لاعبه التشيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستغنى عن لاعبه التشيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا، رحيل أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للتخلص من اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات الجهاز الفني للفريق الأول، وتعويضهم بنجوم جدد، لتعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي، الذي اكتفى فيه باحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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ونشر الأهلي بيان رسمي له، يفيد موافقته على بيع عقد اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا، محترف الفريق الأول لكرة القدم، إلى نيكساكا المكسيكي.

وقدم مجلس إدارة النادي، شكره إلى اللاعب التشيلي، على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأول، متمنيًا له التوفيق مع فريقه الجديد.

جدير بالذكر أن بايزا، البالغ من العمر 25 سنة، انتقل إلى الأهلي، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف كولو كولو التشيلي، حيث لعب مع الفريق الأول، 12 مباراة، صنع خلالها هدف وحيد فقط.