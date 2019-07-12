رياضة | أمير مرتضى يتحرك لضم صفقة القرن في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يتحرك لضم صفقة القرن في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو نادي الزمالك من المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الهلال السعودي للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

وقاد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة المفاوضات مع اللاعب والنادي السعودي في الأيام الماضية للتوصل لاتفاق وسط ترحيب الزعيم برحيل اللاعب وعدم الإبقاء عليه.

وأبدى بن شرقي ترحيبه بالانضمام إلى صفوف نادي الزمالك لكن لم يتم توقيع العقود بشكل رسمي حتى الآن.