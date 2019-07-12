رياضة | المزين: طنطا يعمل في صمت، وهذه رسالتي للجمهور!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين: طنطا يعمل في صمت، وهذه رسالتي للجمهور! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا علي غضب الجمهور تجاه التدعيمات الصيفية الحالية، وفي تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 الرياضي، قال "رد فعل الجمهور منطقى لخوفهم وقلقهم على فرقهم، وأكمل بأن حقهم الإطمئنان علي الفريق والتدعيمات.

وأوضح بأن الفريق بالفعل محتاج تدعيم ونحن دائما نبحث عن الأفضل من أجل الفريق وشكله، وستشهد الفترة المقبلة إنضمام لاعبين، وسوف يظل ذلك حتي نري الفريق في أفضل صورة.

وأشار إلي أن كل نادى، يحدد الميزانية قبل كل موسم، ونحن نعلم جميعا مدى المغالاة فى أسعار اللاعبين، ورغم ذلك نحن نعمل فى حدود المتاح بشكل جيد سواء كان المتاح ماديا أو لاعبين.

وعن تصعيد لاعبين من فريق الشباب صرح بأنه تم الإستقرار علي أسماء اللاعبين الصاعدين من فريق 97، وأيضا منهم من سوف يخرج إعارة.

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وفي نفس السياق قال بأن هناك مفاوضات مع لاعبين من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، ومجرد أن تنتهي المفاوضات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ووضح بأن من لفت إنتباهه بالبطولة كثيرون، ولكن الأسعار أهم.

وأكد علي أن لم ولن يتضح الشكل العام للفريق حتي الأن، سوف يمر الفريق بمرحلة تغيير في خلال فترة الإعداد حتى يتم الإستقرار علي شكل وهيكل الفريق.

وتابع 'تم الهجوم علينا فى الموسم الماضى أثناء التدعيمات، وكان هناك إصرار منا على هذه الأسماء والحمد لله رؤيتنا الفنية كانت سليمة، ومعظم اللاعبين كان لهم دور مهم وكبير، فنحن نعمل بكل جهد حتى نقوم على بناء فريق محترم'.

أما بخصوص قوائم الاندية، تسأءل من من أندية الدورى الممتاز أعلنت الراحلين عنها حتى يتم التعاقد معهم، مؤكدا علي أن النادي تفاوض مع أندية من الهابطة لشراء بعض اللاعبين، ولكن حينها سمعنا أرقام خيالية للشراء وأيضا للإعارة.

وفي نهاية تصريحاته، وجه كلمة للجمهور "حقكم تطمنوا على فريقهم، لكن حقنا إننا نشتغل ومنعلنش على مفاوضتنا ولا تعاقدتنا لأنه يوجد منافسون أخرون لنا فى الدورى، ولكن بإذن الله عز وچل سوف نعمل جاهدين لبناء فريق كبير يليق بأسم طنطا وجمهور طنطا ومحافظة الغربية.