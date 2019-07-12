رياضة | الحكومة التونسية تجهز مفاجأة لجمهور نسور قرطاج

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قررت الحكومة التونسية تخصيص ثلاث طائرات لنقل مشجعي المنتخب التونسي لكرة القدم إلى مصر، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام نظيره السنغالي، بعد غد الأحد، في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية 2019.

حسم المنتخب التونسي تأهله إلى المربع الذهبي، إثر تغلبه على منتخب مدغشقر 3-0، في ختام منافسات دور الثمانية.

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وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرار الحكومة ووزارة النقل بالتنسيق مع شركة الخطوط التونسية، من أجل تخصيص ثلاث طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى القاهرة.

وأفاد الاتحاد بأن الاتصالات جارية مع اللجنة المنظمة للبطولة من أجل التنسيق لتسهيل حصول المشجعين على التذاكر وإجراءات الدخول إلى الإستاد.

كما أوضح الاتحاد أنه سيجرى التنسيق مع سفارة مصر في تونس لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لمصر، ومع سفير تونس في مصر لاستقبال الجماهير التونسية وتسهيل التنقلات ودخول الملعب.