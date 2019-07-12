رياضة | لاعبين الأهلي في جولة حرة بمدينة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبين الأهلي في جولة حرة بمدينة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سمح للاعبين بالقيام بجولة حرة في مدينة فالنسيا الإسبانية اليوم الجمعة على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدية اليكانتي استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري.

وتقرر السماح للاعبين بجولة لعدة ساعات في مدينة فالنسيا ، ضمن برنامج المعسكر الذي شهد إقامة عدد من المباريات الودية.

وكان الأهلي قد تعادل أمس الخميس مع نظيره نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق ثاني مباريات الفريق بمعسكر إسبانيا.