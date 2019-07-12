رياضة | جيرالدو ينتظم في التدريبات الجماعية غداً

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الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدا السبت على ملعب لافينكا ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي.

وكان جيرالدو قد أنهى تدريبات التأهيل البدني التي خضع لها لمدة 48 ساعة عقب انضمامه لمعسكر الأهلي المقام حاليًا في إسبانيا.

يذكر أن الجهاز الفني كان قد منح اللاعب راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.