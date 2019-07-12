رياضة | جريزمان في برشلونة مسألة وقت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان في برشلونة مسألة وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إسباني، اليوم الجمعة، أن النجم الفرنسي مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، أصبح قريباً من الانضمام بشكل رسمي إلى برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية"موندو ديبورتيفو" إن محامي جريزمان سيتوجه،إلى مقر الاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة لإيداع قيمة الشرط الجزائي البالغ قيمته 120 مليون يورو في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد.

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وأكملت أن لن يحضر اليوم أي مسؤول من برشلونة، بينما سيحضر محامي اللاعب الفرنسي كل الوثائق المطلوبة، لتحرير جريزمان تعاقديًا من الارتباط بأتلتيكو.

وتابعت أن انطوان سيوقع على عقد مدته خمسة مواسم مع النادي الكتالوني، ومن المنتظر أن يتم تقديمه رسميًا في "كامب نو"، الإثنين المقبل، ولكن دون حضور جماهيري.

وأختتمت بأن صفقة جريزمان ستكون ثالث أغلى صفقة في تاريخ برشلونة بعد فيليب كوتينيو 13 مليون يورو، وعثمان ديمبلي 125 مليون يورو.